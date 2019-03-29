Алене Апиной 54, а кто даст?! Популярная исполнительница тщательно следит за фигурой. поэтому может позволить себе сняться без одежды.

Алене Апиной 54, а кто даст?! Популярная исполнительница тщательно следит за фигурой. поэтому может позволить себе сняться без одежды.В августе Алена Апина отметит круглую дату. Однако возраст это явно не про нее. Певица обладает энергией, потрясающей работоспособностью и смелостью. Артистка идет на любой эксперимент с внешним видом. Она не боится сниматься даже без одежды. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Апина выложила фотографию, на которой запечатлена в одной белоснежной рубашке на несколько размеров больше.Фото сделано в Испании, на балконе на фоне синевы моря и небес. Алена продемонстрировала стройные ножки без обуви. Многочисленные поклонники пришли в восторг от увиденного и осыпали ее комплиментами. Впрочем, нашлись и недовольные. По их мнению, эксплуатировать эпатаж и "обнаженку" в таком возрасте недопустимо.Сама певица с иронией относится к негативным комментариям и благодарна за позитивные отзывы. Алена Апина относится к той редкой категории артистов отечественного шоу-бизнеса, которые не прибегает к модным пластическим операциям, ничего себе не режет, не колет.Популярная исполнительница могла давно сделать круговую подтяжку, ринопластику и блефаропластику. Некоторые меняют свои черты даже из-за мелкого недочета, но Алена Апина принимает себя такой, какая есть. Более того, артистка смело выставляет свои фотографии на суд общественности, на которых снята без грамма косметики.