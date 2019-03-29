Накануне, 28 марта, Лариса Гузеева получила много теплых слов от друзей и поклонников. Популярную актрису, ведущую брачного шоу Давай поженимся поздравили с рождением дочери.

Накануне, 28 марта, Лариса Гузеева получила много теплых слов от друзей и поклонников. Популярную актрису, ведущую брачного шоу "Давай поженимся" поздравили с рождением дочери.У Ларисы Гузеевой двое взрослых детей: сын Георгий и дочь Ольга. Вчера, 28 марта, ей исполнилось 19 лет. Популярная артистка очень трогательно поздравила наследницу с днем рождения, опубликовав ее фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "С Днем Рождения, Моя девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь. ❤💋🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Лариса Гузеева.Одними из первых наследницу артистки поздравили друзья и коллеги. Так, актриса Юлия Зимина написала: "Леля, Лариса, с днем рождения!!!!!!!!! Лелик, будь здорова счастлива, ты хорошая девочка! Обнимаю". А вот такое послание оставила актриса и певица Алика Смехова: "Лелю нашу любимую поздравляем!!!! Счастья и удачи". "Дай Бог доченьке твоей здоровья и много счастья ,а на длинном пути жизни сил, терпения и мудрости!!! Обнимаю!!! Люблю!!!" – написала актриса Татьяна Арнтгольц. Не осталась в стороне и певица Катя Лель. "Счастья и благополучия во всем прекрасной Доченьке, дорогая моя!!!" – пожелала артистка.Напомним, наследница ведущей шоу "Давай поженимся!" появилась в браке Ларисы Гузеевой с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Актриса во всем поддерживает дочь и не мешает ей самовыражаться и искать себя. В частности, Лариса спокойно относится к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила короткую стрижку и мальчиковые наряды.Ольга любит экспериментировать со своей внешностью: у нее есть пирсинг и татуировки. старается не вмешиваться в ее личную жизнь. Недавно она даже защитила дочь от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело", – заявила .