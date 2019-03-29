Стало известно о нелепой гибели топ-менеджера
Сибирской угольной энергетической компании. Косвенно ввязанным в скандал оказался и юморист Максим Галкин.
Стало известно о нелепой гибели топ-менеджера
Сибирской угольной энергетической компании. Косвенно ввязанным в скандал оказался и юморист Максим Галкин.
Жуткое и бессмысленное убийство совершил 26-летний артист-неудачник,
приехавший покорять Москву из Коряжмы. Преступление произошло 18 января, но
страшные подробности этого дела следователи раскрыли только сейчас.
Выяснилось, что мужчина в тот роковой день отправился в телецентр
"Останкино", чтобы принять участие в кастинге на шоу Максима Галкина. Однако он
не прошел кастинг телевизионщики отвергли его кандидатуру.
Расстроенный провинциал зашел в один
из ближайших домов, чтобы переодеться, сообщает "Московский комсомолец". Там он
решил снять стресс и выпить пива. На свою беду в это время вышел покурить на
лестничную площадку один и жильцов дома. Мужчина сделал незнакомцу замечание,
увидев алкоголь.
После словесной перебранки несостоявшийся артист
искромсал обидчика ножом, нанеся ему более 60 ударов. Затем он
переоделся в чистые вещи и покинул место преступления.
Убийцу нашли и допросили. В разговоре со
следователями он утверждал, что не помнит момента нападения. Артиста-неудачника
приговорили к девяти годам тюрьмы.
Напомним, стал фигурантом еще одного скандала. Так,
ранее МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на
концерте Филиппа Киркорова. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью
покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.
Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца
заказал нынешний муж Аллы Пугачевой , который приревновал артиста
к Примадонне. Правоохранители ему в этом отказали.