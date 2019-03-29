Стало известно о нелепой гибели топ-менеджера Сибирской угольной энергетической компании. Косвенно ввязанным в скандал оказался и юморист Максим Галкин.

Стало известно о нелепой гибели топ-менеджераСибирской угольной энергетической компании. Косвенно ввязанным в скандал оказался и юморист Максим Галкин.Жуткое и бессмысленное убийство совершил 26-летний артист-неудачник,приехавший покорять Москву из Коряжмы. Преступление произошло 18 января, нострашные подробности этого дела следователи раскрыли только сейчас.Выяснилось, что мужчина в тот роковой день отправился в телецентр"Останкино", чтобы принять участие в кастинге на шоу Максима Галкина. Однако онне прошел кастинг телевизионщики отвергли его кандидатуру.Расстроенный провинциал зашел в одиниз ближайших домов, чтобы переодеться, сообщает "Московский комсомолец". Там онрешил снять стресс и выпить пива. На свою беду в это время вышел покурить налестничную площадку один и жильцов дома. Мужчина сделал незнакомцу замечание,увидев алкоголь.После словесной перебранки несостоявшийся артистискромсал обидчика ножом, нанеся ему более 60 ударов. Затем онпереоделся в чистые вещи и покинул место преступления.Убийцу нашли и допросили. В разговоре соследователями он утверждал, что не помнит момента нападения. Артиста-неудачникаприговорили к девяти годам тюрьмы.Напомним, стал фигурантом еще одного скандала. Так,ранее МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта наконцерте Филиппа Киркорова. Бывший муж Аллы Пугачевой был цельюпокушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певцазаказал нынешний муж Аллы Пугачевой , который приревновал артистак Примадонне. Правоохранители ему в этом отказали.