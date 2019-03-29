В США началась подготовка к выборам президента, которые состоятся уже в 2020 году. И стартовала она с масштабного митинга в Мичигане, который провел Дональд Трамп. Главной темой стали итоги скандального расследования спецпрокурора Мюллера. Инициаторов разбирательств демократов Трамп не щадил.

В США началась подготовка к выборам президента, которые состоятся уже в 2020 году. И стартовала она с масштабного митинга в Мичигане, который провел Дональд Трамп. Главной темой стали итоги скандального расследования спецпрокурора Мюллера. Инициаторов разбирательств демократов Трамп в своих выражениях не щадил.Это был первый митинг с тех пор, как спецпрокурор Мюллер официально объявил — никакого сговора с Россией не существовало, хотя демократы годами твердили обратное. И потому Дональд Трамп, кажется, решил высказать все, что у него накипело. Не стесняясь в выражениях."Демократы должны решить — либо они продолжают дезинфомировать общество этой нелепой чушью, либо они извинятся перед американским народом. Интересно, что Роберт Мюллер был Богом для демократов, Богом, пока он не заявил, что сговора не было. Сейчас-то он им не очень нравится", — пояснил Дональд Трамп.Русский след Мюллер искал 675 дней, потратил на это 25 миллионов долларов бюджетных денег, провел полтысячи обысков и столько же допросил свидетелей. Демократы уже грезили, как по результатам расследования начнут импичмент. А вместо этого фиаско."Демократы сейчас в реанимации, делают друг другу искусственное дыхание рот в рот, — пошутил Дональд Трамп. — Маленький заморыш Адам Шифф, я видел, как он сказал сегодня: "В действительности, мы все еще не знаем, может быть был какой-то сговор с Россией". Это больные, больные люди".Демократ Адам Шифф — глава комитета по разведке Палаты представителей. Он как на работу ходил с телеканала на канал и убеждал всех в существовании русского следа. Но пытаясь сбросить Трампа, Шифф так увлекся, что не заметил, как зашаталось кресло под ним самим. Республиканцы потребовали его немедленной отставки."Господин председатель, вы были центром хорошо срежиссированной медиа-кампании. Вы делали заявления, намекая, что у вас есть некие секретные данные, подтверждающие сговор Трампа с Россией. Ни одного факта не было установлено! Но вы продолжаете распространять эту ложь. Мы призываем вас немедленно уйти в отставку с поста председателя комитета", — подчеркнул член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Конвэй."Мои коллеги могут думать, что это нормально, что президент призывал Россию взломать электронную почту его оппонента. И что через день русские попытались взломать сервер, связанный с той кампанией. Я вот не думаю, что это нормально", — решил не отвечать на прямое обращение к ней председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.Усилиями докладчиков, включая бывшего посла времен администрации Обамы Майкла Макфола, русская угроза росла на глазах и становилась все опаснее. Но и перед ее лицом объединиться у демократов и республиканцев не получалось. Что неудивительно: с тех пор, как в Вашингтоне началась охота на ведьм, поиск внешних и внутренних врагов стал неотъемлемой частью американской политической дискуссии.