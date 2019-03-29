Американские астронавты Кристина Кох и Ник Хейг успешно завершили 6,5-часовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции для установки нового комплекта из трех аккумуляторов для ее солнечных панелей.

Американские астронавты Кристина Кох и Ник Хейг успешно завершили 6,5-часовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции для установки нового комплекта из трех аккумуляторов для ее солнечных панелей.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в NASA, отметив, что это был 215-й выход в космос в истории МКС.Первоначально планировалось, что работать в космосе будут только женщины – американки Кристина Кох и Энн Макклейн, но совместный выход за пределы станции был отменен в связи с отсутствием на МКС нужного размера скафандров сразу для обеих участниц выхода.Ранее Макклейн заявила, что за время пребывания на борту МКС ее рост увеличился на 5 сантиметров.