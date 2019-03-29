Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам, в котором отметил, что любые вопросы, касающиеся Украины, можно обсуждать только при поддержке и участии международных партнеров.

Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам, в котором отметил, что любые вопросы, касающиеся Украины, можно обсуждать только при поддержке и участии международных партнеров.По мнению ведущей радиостанции "Вести FM" Анны Шафран, в этой фразе содержится верх предательства Порошенко по отношению к собственному народу. Ведь по сути действующий президент заявляет об отсутствии суверенитета и объявляет свою страну несамостоятельной.Почему же так волнуются украинцы по поводу газа и своих кандидатов в предвыборной президентской гонке? Ведь от народа ничего не зависит.Анна Шафран привела небольшой пример, выступая в ток-шоу "Кто против?". Когда у финнов была война с Советским Союзом, им удалось без всяких международных партнеров договориться со Сталиным, что Финляндия будет независимым государством и сама выберет свой путь. Послевоенная Финляндия успешно выстраивала отношения и с Советским Союзом, и с Западом. И сейчас российско-финские отношения складываются весьма конструктивно. При этом финнов в 10 раз меньше, чем украинцев."Украина постоянно ведет себя как малолетний гопник, который задирает большого дядю, и при этом не хочет отвечать за себя. Это просто позорище, когда президент говорит о том, что страна добровольно отказывается от суверенитета, подаренного ей Россией в 1991 году. Борясь при этом за незалежность, де-факто идет борьба за право быть колонией", — пояснила ведущая.На самом деле, это проблема многих постсоветских государств, которые зависимость считают благом. А Порошенко этим пользуется, в том числе и в ходе избирательной кампании. Для оправдания госпереворота он взял на себя обязательство не вести прямых переговоров с Россией без участия представителей Запада.