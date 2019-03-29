Евросоюз соберется на экстренный саммит 10 апреля. Он будет посвящен итогам голосования британского парламента, который сегодня провалил последняя попытку договориться о Brexit. Не помогла ни уловка Мэй (из документа была изъята одна глава), ни обещание премьера уйти в отставку.

Евросоюз соберется на экстренный саммит 10 апреля. Он будет посвящен итогам голосования британского парламента, который сегодня провалил последняя попытку договориться о Brexit. Не помогла ни уловка Мэй (из документа была изъята одна глава), ни обещание премьера уйти в отставку, если депутаты одобрят ее сделку о выходе из ЕС. Фунт моментально ушел в пике, а за место Мэй уже началась мощная подковерная борьба.Депутаты британского парламента в третий раз провалили соглашение о Brexit, которое им упорно навязывало правительство. И символично, что это произошло 29 марта, в тот день, когда Великобритания должна была покинуть Евросоюз.Перед парламентом собралась огромная толпа возмущенных отсрочкой сторонников Brexit. Страна по-прежнему расколота, а у политиков нет решения. Депутаты не готовы принимать соглашение Терезы Мэй ни целиком, ни по частям, как она пыталась сегодня сделать.Самые радикальные варианты теперь — это выход без соглашения 12 апреля или участие в выборах в Европарламент и длительная отсрочка Brexit сроком на пять лет."Последствия сегодняшнего решения парламента — смертельны, — заявила после голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. — Британии придется выйти из Евросоюза 12 апреля. Это всего лишь через две недели. Этого времени недостаточно, чтобы согласовать и утвердить новые условия. Нам придется искать альтернативные пути решения".Оппозиция требует досрочных всеобщих выборов и отставки Терезы Мэй."Господин спикер, соглашение должно быть изменено. Если премьер-министр не способна на это, она должна уйти. Не в будущем, а сейчас", — так высказался лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.Тереза Мэй уже пообещала уйти, но только в том случае, если депутаты поддержат ее соглашение. "За" тут же проголосовали основные оппоненты — бывшие министры Борис Джонсон и Доминик Рааб. Оба метят на пост главы кабинета, но о сокровенном пока молчат. Джонсон сегодня утром мчался от журналистов на велосипеде. Ему добавляли сил лестные слова президента США Дональда Трампа, который вспомнил о нем, рассуждая о британской политике.- Надеюсь, что с Brexit и со всем, что там происходит, будет все в порядке. Тереза Мэй очень хорошая женщина, она сильная, крепкая, и еще поборется. И мне очень нравится Борис Джонсон.За кресло премьера готовы побороться еще как минимум три действующих министра: внутренних дел — Саджид Джавид, иностранных дел — Джереми Хант и сельского хозяйства — Майкл Гоув. Затянувшаяся битва за власть и путаница с Brexit вызывают раздражение даже у прессы. Газета "Дэйли Стар" призвала хотя бы один день слово Brexit не употреблять."Я призываю всех британцев, не важно — левых или правых, просто не упоминать слово Brexit хотя бы один день! Мое сообщение политикам: я уверен, что вы в состоянии найти другие темы для обсуждения", — обратился корреспондент Daily Star Энтони Труэр.Другой репортер придумал способ, как снять вызванное Brexit напряжение."Послушайте, как открывается толстенная папка с соглашением по выходу Британии из ЕС, слышите это? Сколько же тут листов бумаги…Послушайте их шелест на ветру", — предложил корреспондент BBS News Адам Флеминг.По-своему отметил объединенный день провального голосования и несостоявшегося Brexit художник Бэнкси, выставив в Бристольском музее свою картину парламента, в котором заседают шимпанзе.Обозреватель газеты Telegraph Алисон Пирсон назвала Палату общин "палатой клоунов".Я бы очень хотела, чтобы мы могли отметить свободу Великобритании бутылкой шампанского в 11 вечера пятницы, как мы и планировали. В текущих обстоятельствах больше подойдут полстакана газировки и таблетка обезболивающего.Судя по данным британского минздрава, который отметил, что в 2018 году в стране резко вырос спрос на антидепрессанты, избиратели в Великобритании поступают сейчас именно так. А глава Евросовета Дональд Туск уже заявил, что созывает экстренный саммит Евросоюза 10 апреля.