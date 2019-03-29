Американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук выйдут в открытый космос. Они заменят аккумуляторы на Международной космической станции. Астронавты будут работать на внешней поверхности МКС около 6 с половиной часов.

Американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук выйдут в открытый космос. Они заменят аккумуляторы на Международной космической станции. Астронавты будут работать на внешней поверхности МКС около 6 с половиной часов, сообщает телеканал "Россия 24". Работы начнутся примерно в 15.20 по московскому времени. Именно тогда скафандры астронавтов переведут на автономное питание. НАСА будет вести прямую трансляцию.Для Ника Хейга это второй выход в открытый космос, для Кристины Кук первый. Ранее планировалось, что она проведет работы вместе с другой астронавткой Энн Макклейн. Это могло стать первым в истории "женским" выходом в открытый космос. Но на станции не оказалось еще одного скафандра нужного размера. И НАСА пришлось изменить планы.