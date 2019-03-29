Матчем в подмосковных Химках стартовал очередной игровой день в континентальной баскетбольной Евролиге. Местный клуб с одноименным названием принимал московский ЦСКА. Для химчан это была последняя игра регулярного чемпионата на своей площадке и они не смогли выиграть. Победа армейцев – 80:72.

Матчем в подмосковных Химках стартовал очередной игровой день в континентальной баскетбольной Евролиге. Местный клуб с одноименным названием принимал московский ЦСКА. Для химчан это была последняя игра регулярного чемпионата на своей площадке и они не смогли выиграть. Победа армейцев – 80:72.Надо признать, что ЦСКА очень хорошо подготовился к матчу с "Химками", которые в плей-офф турнира не попали, но наверняка хотели бы на домашней арене "хлопнуть дверью" в предпоследнем туре "регулярки". Но соперник методично продавливал свою игру, и практически у хозяев не было шансов.Уже первая четверть осталась за ЦСКА – 23:15. Преимущество в 8 очков дало армейцам нужны заряд раскрепощенности и вторая четверть снова оказалась за гостями – 26:22. В погоню химчане бросились в третьем 10-минутном отрезке и, хотя снова уступили (14:15), было заметно, что в обороне хозяев стало меньше ошибок. Увы, но догнать соперника "Химкам" времени не хватило, хотя они и выиграли заключительный отрезок матча – 21:16.