Ученик начальных классов пронес в школу № 1367 на юго-западе Москвы пневматический пистолет и вместе с одноклассниками устроил стрельбу.

Ученик начальных классов пронес в школу № 1367 на юго-западе Москвы пневматический пистолет и вместе с одноклассниками устроил стрельбу.Как передает ТАСС, об этом рассказали родители школьников.По их словам, инцидент произошел 28 марта, когда 10-летний мальчик принес в учебное заведение оружие, по всей видимости, принадлежащее его отцу. После этого вместе с ровесниками устроил стрельбу по пустым упаковкам из-под соков.Как сообщил собеседник агентства, затем учащиеся начали стрелять по мебели: "прострелили стул, с этим пистолетом бегали по коридорам школы".При этом, по словам рассказчика, учительница, которая видела происходящее, не обратила на него никакого внимания. Правда потом предложила провести родительское собрание, на которое родители стрелка отказались приходить, посчитав, что их ребенок ничего плохого не совершал.Первый замдиректора школы Александра Воронова отказалась комментировать произошедшее.