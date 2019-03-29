Вторую волну санкций по делу Скрипалей готовится принять Вашингтон к Москве. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в телефонном разговоре, который состоялся еще в феврале.

Вторую волну санкций по делу Скрипалей готовится принять Вашингтон к Москве. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в телефонном разговоре, который состоялся еще в феврале.Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, пояснил Помпео, введен первый пакет санкций к России. Он же добавил, что этот закон требует от правительства США применения второй волны таких ограничительных мер, сообщает ТАСС.Новые санкции к России направлены на банковский сектор. Они связаны с инцидентом в британском Солсбери, где от воздействия так называемого "Новичка" пострадали в том числе российские граждане – Виктория Скрипаль и ее отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Лондон обвинил в этом отправлении Россию. При этом никаких доказательств российского следа представлено не было, зато на все предложения совместного расследования Великобритания ответила России отказом.Проект второго пакета санкций прошел согласование в Госдепартаменте и Министерстве юстиции США. Сейчас он находится на рассмотрении в Белом доме.Президент России Владимир Путин назвал дело Скрипалей просто поводом для атаки на Россию. Если бы не оно, то Лондон придумал бы другой повод, подчеркнул Путин.