Страна продолжает увлеченно cмотреть сериал Константина Богомолова Содержанки. Мир чужих больших денег, за которые можно все и всех купить, кажется манящим и сладким.

Страна продолжает увлеченно cмотреть сериал Константина Богомолова "Содержанки". Мир чужих больших денег, за которые можно все и всех купить, кажется манящим и сладким.В этом киносериале, как о ленте говорит сам режиссер, снялись сплошь звезды – Ксения Собчак, Александр Збруев, Александра Ребенок, Марина Зудина. Поклонникам интересно, как она живет, как находит в себе силы работать после потери в прошлом году любимого мужаИнтересно, что побывать на премьере эротической драмы с участием вдовы Олега Табакова ее сын Павел отказался. "Он вообще блюдет мою нравственность и не хотел видеть меня обнаженной на экране, – улыбается Марина. – Хотя сам часто со мной советуется по поводу ролей,сценариев. Но я ему говорю свое мнение, не навязывая, а он делает по-своему"."У героини Зудиной есть двое детей, – рассказал Константин Богомолов. – Один из них – ребенок Верника, но мы это не обсуждаем. Просто в картине снялся младший Верник".Их экранная связь наверняка понравится зрителям – к актерской игре нет никаких вопросов. Да и режиссерский замысел очень интересный – Богомолов смог соединить триллер, детектив, мелодраму и эротику в одной картине. По его словам, многие персонажи киносериала списаны с натуры. А достоверности ленте добавляют съемочные локации – никаких постановочных павильонов, только реальные квартиры, особняки и ресторана.Как писали ранее "Дни.Ру", героине не досталось откровенных сцен. Да и не содержанка она – наоборот, она дочь влиятельного человека. Однако первое впечатление от сценария у актрисы оказалось негативным. "Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, то подумала: "Полный бред…" Такое количество персонажей, сюжетных линий – можно просто запутаться!" – объяснила Марина Зудина журналистам.