Ивановские десантники на учениях в Нижегородской области успешно выполнили сразу несколько задач. Сначала бойцы отбили аэродром - по легенде, он был захвачен боевиками, а затем разгромили и их лагерь.

Ивановские десантники на учениях в Нижегородской области успешно выполнили сразу несколько задач. Сначала бойцы отбили аэродром — по легенде, он был захвачен боевиками, а затем разгромили и их лагерь.После этого подразделения ВДВ совершили трёхсоткилометровый марш-бросок к населённому пункту — там условный противник взял заложников. Десантникам требовалось ликвидировать боевиков и при этом сохранить жизнь мирным жителям.Штурмовые группы при поддержке авиации и бронетехники пошли в атаку и справились с задачей. Успеху помогло использование беспилотных разведчиков, сообщает телеканал "Россия 24".