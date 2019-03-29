Он пройдет этим летом в Ростове

Он пройдет этим летом в РостовеВоспитанники Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Георгий Качарава и Павел Иванов вышли в финал Всероссийской спартакиады по греко-римской борьбе. Он пройдёт среди учащихся до 18-ти лет этим летом в Ростове.Борцы получили право участвовать в заключительном этапе турнира после победы в своих весовых категориях (80 кг и 65 соответственно). Второй этап соревнований проводили среди борцов ЦФО с 24 по 27 марта в Подмосковье. Ещё 2 воспитанника СШОР по греко-римской борьбе Алексей Меднов и Егор Андреенко, выступившие в весовых категориях 45 кг и 55 кг соответственно, выиграли «бронзу».Во втором этапе спартакиады участвовали около 150 спортсменов из регионов Центрального федерального округа. Владимирскую область представляли 8 человек.