Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС, теперь Великобритания, согласно договоренностям с объединением, должна либо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля, либо покинуть Евросоюз в этот день.Как отмечает РИА Новости, за данное соглашение высказались 286 парламентариев, против голосовали 344 человек​​​.Представитель Еврокомиссии выразил сожаление очередным провалом соглашения между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза, подчеркнув, что Соединенное Королевство должно определиться, куда оно собирается двигаться, сообщает ТАСС.Председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя очередной провал соглашения в британском парламенте, написал в своем аккаунте в Twitter, что назначает экстренный саммит ЕС по Brexit на 10 апреля.In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.В том случае, если Британия попросит новую отсрочку Brexit, ей придется принять участие в выборах в Европейский парламент.На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% жителей Великобритании поддержали идею выхода своей страны из Евросоюза. Ожидалось, что Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Но в результате жестких разногласий между позициями всех партий в парламенте, а также в правительстве Великобритании, дата выхода была поправкой к закону перенесена на 12 апреля или на 22 мая 2019 года.