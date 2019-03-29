Арестованная в США россиянка Мария Бутина при благоприятном решении суда по ее делу, хотела бы вернуться на родину - в город Барнаул Алтайского края. Об этом ТАСС рассказал отец девушки Валерий Бутин.

Арестованная в США россиянка Мария Бутина при благоприятном решении суда по ее делу, хотела бы вернуться на родину — в город Барнаул Алтайского края. Об этом ТАСС рассказал отец девушки Валерий Бутин.Мария Бутина, уехавшая в США учиться, была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и нарушении законодательства об иностранных агентах в США.Девушка пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. В противном случае ей грозил многолетний срок. Вынесение приговора назначено на 26 апреля. Защита намерена настаивать на сроке заключения, равном уже отбытому под стражей.