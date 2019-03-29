В четверг, 28 марта, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан объявил о назначении генерала Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования Вооруженных сил США.

В четверг, 28 марта, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан объявил о назначении генерала Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования Вооруженных сил США.В своем Twitter и.о. главы Пентагона написал: "Сегодня для меня было честью принять отставку генерала Джозефа Вотела после 40 лет выдающейся службы и приветствовать Кеннета Маккензи во главе невероятной команды Центрального командования Вооруженных сил США".В сферу оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) входит планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Его штаб находится на авиабазе Макдилл в штате Флорида, передает "Интерфакс".