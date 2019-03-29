Уникальные священные рукописи нашли ученые в Дагестане. Среди них - несколько томов Корана. Как сообщили сотрудники РАН, они переписаны каллиграфическим почерком и раньше находились в личной коллекции иранского правителя.

Уникальные священные рукописи нашли ученые в Дагестане. Среди них — несколько томов Корана. Как сообщили сотрудники РАН, они переписаны каллиграфическим почерком и раньше находились в личной коллекции иранского правителя.Также найдено древнее Евангелие на грузинском языке, рукопись датирована седьмым веком. Интерес вызвала еще копия работы дагестанского ученого 12 века. В ней рассказывается об истории города Дербента.Все эти находки войдут в электронный каталог. Всего читателям будет доступно более 40 тысяч рукописей, сообщает телеканал "Россия 24".