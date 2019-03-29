Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона Формула-1 идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.Говоря о первом Гран-при сезона в Австралии, Квят отметил, что его команда на протяжении всего уикенда была очень конкурентоспособна: "Средняя группа в этом году очень плотная, и мы, определенно, участвуем в борьбе. В Бахрейне совсем другая трасса – посмотрим, что у нас получится"."В такой плотной схватке потеря пары десятых может стоить нескольких позиций – к примеру, вместо попадания в третий сегмент болид окажется на 14-м или 15-м месте, — цитирует россиянина портал Grandprix.Сom. – Такая плотная борьба означает, что возможности будут у всех".