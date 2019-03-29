Думские единороссы предложат на Совете нижней палаты парламента
продлить
работу согласительной комиссии по закону о запрете хостелов в жилых домах. Ранее принятый Госдумой документ отклонил Совет Федерации.
Думские единороссы предложат на Совете нижней палаты парламента
продлить
работу согласительной комиссии по закону о запрете хостелов в жилых домах. Ранее принятый Госдумой документ отклонил Совет Федерации.
О продолжении поиска компромисса по закону о хостелах сообщил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Мы
услышали аргументы своих коллег и являемся сторонниками диалога. Уверен,
что мы
выйдем на решение, в котором будут учтены и права жильцов, страдающих
от соседства с хостелами, и людей, уже забронировавших места в хостелах
на летний
период", – сказал парламентарий. Он также сообщил, что его фпакция предложит продлить работу согласительной комиссии.
Напомним,
что камнем преткновения стала дата вступления закона в силу. Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили и предложили, чтобы
он заработал не ранее 1 января 2020 года.
Согласительной комиссии не удалось
прийти к компромиссу и теперь Госдума намерена преодолеть вето сенаторов. Накануне,
28 марта срок работы комиссии истек. Она
заседала два раза, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, и
сенаторов, не смогла.
Закон,
запрещающий размещение хостелов в жилых домах, был принят Госдумой в начале
марта. Депутаты отмечали, что документ направлен на защиту прав граждан,
живущих по соседству с мини-гостиницами. На Охотный Ряд поступали заявления от
граждан, которые испытывают неудобства от находящихся в их домах хостелах.
Судя
по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных
домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев о
неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого
соседства люди называют большое количество посторонних, а также шум,
употребление спиртных напитков, курение и прочее.