Думские единороссы предложат на Совете нижней палаты парламента продлить работу согласительной комиссии по закону о запрете хостелов в жилых домах. Ранее принятый Госдумой документ отклонил Совет Федерации.

Думские единороссы предложат на Совете нижней палаты парламентапродлитьработу согласительной комиссии по закону о запрете хостелов в жилых домах. Ранее принятый Госдумой документ отклонил Совет Федерации.О продолжении поиска компромисса по закону о хостелах сообщил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов."Мыуслышали аргументы своих коллег и являемся сторонниками диалога. Уверен,что мывыйдем на решение, в котором будут учтены и права жильцов, страдающихот соседства с хостелами, и людей, уже забронировавших места в хостелахна летнийпериод", – сказал парламентарий. Он также сообщил, что его фпакция предложит продлить работу согласительной комиссии.Напомним,что камнем преткновения стала дата вступления закона в силу. Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили и предложили, чтобыон заработал не ранее 1 января 2020 года.Согласительной комиссии не удалосьприйти к компромиссу и теперь Госдума намерена преодолеть вето сенаторов. Накануне,28 марта срок работы комиссии истек. Оназаседала два раза, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, исенаторов, не смогла.Закон,запрещающий размещение хостелов в жилых домах, был принят Госдумой в началемарта. Депутаты отмечали, что документ направлен на защиту прав граждан,живущих по соседству с мини-гостиницами. На Охотный Ряд поступали заявления отграждан, которые испытывают неудобства от находящихся в их домах хостелах.Судяпо данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирныхдомах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев онеудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такогососедства люди называют большое количество посторонних, а также шум,употребление спиртных напитков, курение и прочее.