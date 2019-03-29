Десятилетний ребенок пронес в школу №1367 на юго-востоке Москвы пневматический пистолет. Школьник устроил из него стрельбу по пустым коробкам из-под сока, мебели, одноклассникам. Давать объяснения после этого пришлось директору школы Виктору Неумывайкину.

Десятилетний ребенок пронес в школу №1367 на юго-востоке Москвы пневматический пистолет. Школьник устроил из него стрельбу по пустым коробкам из-под сока, мебели, одноклассникам. Давать объяснения после этого пришлось директору школы Виктору Неумывайкину.Он пояснил, что третьеклассник принес в школу игрушечный пластиковый пистолет. При этом никому не было причинено никакого ущерба: дети бегали по коридорам школы с этим пистолетом, сообщает РИА Новости. При этом ранее сообщалось, что дети прострелили из этого пистолета стул. В школе проводится проверка в отношении учителей, которые не пресекли вовремя недопустимую игру детей. По результатам проверки, Виктор Неумывайкин пообещал принять "меры административного реагирования".Школьная учительница решила провести родительское собрание после этого инцидента в школе, но родители мальчика инцидент со стрельбой в школе из пистолета чрезвычайным происшествием не посчитали.