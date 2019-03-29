Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился 29 марта с топ-менеджерами Яндекса и Mail.ru Group. На этой встрече гендиректор Яндекс.Такси Тигран Худавердян предложил ввести электронные путевые листы для таксистов и упростить некоторые нормы транспортного законодательства для самозанятых.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился 29 марта с топ-менеджерами "Яндекса" и Mail.ru Group. На этой встрече гендиректор Яндекс.Такси Тигран Худавердян предложил ввести электронные путевые листы для таксистов и упростить некоторые нормы транспортного законодательства для самозанятых водителей.До сих пор перед каждой сменой водителям выдаются бумажные путевые листы, отметил Тигран Худавердян. Он предложил в эпоху развития цифровых технологий и онлайн реестров цифровизировать предрейсовый осмотр в такси, поскольку большинство машин уже оснащены специальными устройствами, которые собирают информацию о состоянии автомобиля — например, об исправности тормозов, сообщает "Интерфакс". Считывание такой информации позволит формировать электронный путевой лист по результатам проверки, а также хранить эти данные в едином реестре.Второе предложение касалось самозанятых таксистов. Сейчас почти треть самозанятых в России – это водители.Но сейчас для самозанятых таксистов действует ограничение на получение разрешения на автомобиль для работы в такси. Поэтому даже те из них, кто зарегистрированы в ФНС и платят налоги, как самозанятые, вынуждены дополнительно получать статус индивидуального предпринимателя. Только так они могут оставаться в легальном поле с точки зрения регулирования транспорта."Для таксистов это лишние выплаты и бюрократия, которые обесценивают возможности налогового режима для самозанятых", — отметил Тигран Худавердян.Глава Яндекс.Такси предложил упростить некоторые нормы транспортного законодательства и дать самозанятым право получать разрешения на свои машины такси без дублирования статуса индивидуального предпринимателя.Дмитрий Медведев поручил присутствующим на встрече членам правительства проработать оба предложения.Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых начался с 1 января 2019 года начался в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. При этом налоговая ставка для самозанятых составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% — в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.Использовать льготный режим для самозанятых можно только при доходах менее 2 миллионов 400 тысяч рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. Налогоплательщики при этом могут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.Регистрация граждан в качестве самозанятых происходит без визита в отделении налоговой службы: достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.Самозанятых сейчас в России более 40 тысяч, лишь с начала 2019 года на крупнейшем рынке онлайн-заказа такси сервисе "Яндекс.Такси" зарегистрировано 12 тысяч самозанятых водителей.