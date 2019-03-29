Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в преддверии чемпионата мира среди мужских команд заявил, что ждет от россиян маленького чуда. По мнению спортивного функционера, сборная России во главе со скипом Сергеем Глуховым созрела для побед.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в преддверии чемпионата мира среди мужских команд заявил, что ждет от россиян "маленького чуда". По мнению спортивного функционера, сборная России во главе со скипом Сергеем Глуховым созрела для побед."Я с ребятами общался, и они понимают, что уже созрели для побед. Они участвовали в турнире в Китае, где победили. Они обыгрывали и чемпионов мира, и другие сильнейшие команды. Мы ждем от сборной России маленького чуда", – цитирует Свищева РИА Новости.Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд состоится в канадском Летбридже с 30 марта по 7 апреля​​​. За сборную России на турнире выступят Сергей Глухов (скип), Артур Али, Антон Калалб, Евгений Климов и Дмитрий Миронов.