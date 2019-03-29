Народный артист России Федор Добронравов сообщил, что он полностью восстановился после инсульта и опроверг сообщения СМИ о том, что он находится в предынсультном состоянии.

Народный артист России Федор Добронравов сообщил, что он полностью восстановился после инсульта и опроверг сообщения СМИ о том, что он находится в предынсультном состоянии.Инсульт у Добронравова случился в прошлом году, и с тех пор врачи требуют периодически проходить обследование в больнице. Из-за большой плотности графика артист был вынужден попросить партнера, играющего ту же роль, сыграть несколько спектаклей подряд, а сам прошел необходимое обследование. Об этом Добронравов рассказал Пятому каналу.В свою очередь, режиссер Юлий Гусман заявил ТАСС, что новости об операции на сердце, которую он якобы перенес, являются фейковыми. Он сообщил, что сейчас идет напряженная работа над 32-й премией "Ника", и все желающие смогут увидеть его на сцене в течение пяти часов.