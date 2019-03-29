Народный артист России Федор Добронравов сообщил, что он полностью восстановился после инсульта и опроверг сообщения СМИ о том, что он находится в предынсультном состоянии.
Народный артист России Федор Добронравов сообщил, что он полностью восстановился после инсульта и опроверг сообщения СМИ о том, что он находится в предынсультном состоянии.
Инсульт у Добронравова случился в прошлом году, и с тех пор врачи требуют периодически проходить обследование в больнице. Из-за большой плотности графика артист был вынужден попросить партнера, играющего ту же роль, сыграть несколько спектаклей подряд, а сам прошел необходимое обследование. Об этом Добронравов рассказал Пятому каналу.
В свою очередь, режиссер Юлий Гусман заявил ТАСС, что новости об операции на сердце, которую он якобы перенес, являются фейковыми. Он сообщил, что сейчас идет напряженная работа над 32-й премией "Ника", и все желающие смогут увидеть его на сцене в течение пяти часов.