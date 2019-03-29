Дональд Трамп хотел бы, чтобы место Терезы Мэй занял Борис Джонсон, бывший глава британского МИД. Президент США уточнил, что уважает Мэй, но если она уйдет в отставку, то лучшей замены Великобритании не найти.

Дональд Трамп хотел бы, чтобы место Терезы Мэй занял Борис Джонсон, бывший глава британского МИД. Президент США уточнил, что уважает Мэй, но если она уйдет в отставку, то лучшей замены Великобритании не найти, сообщает телеканал "Россия 24".Реальную борьбу за пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй будут вести четыре политика. Как пишет газета Financial Times, это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИДа Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.При этом, самые вероятные кандидаты — Гоув и Джонсон. Президент США Дональд Трамп уже высказался о том, кого он считает лучшим кандидатом. Его фаворит — Борис Джонсон.