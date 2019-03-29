НАСА и Европейское космическое агентство набирают добровольцев для эксперимента. От участников требуется не вставать с кровати два месяца. За опыт каждый может получить чуть больше миллиона двухсот тысяч рублей. Как сообщили ученые, они планируют выяснить влияние невесомости на человеческий организм.

НАСА и Европейское космическое агентство набирают добровольцев для эксперимента. От участников требуется не вставать с кровати два месяца. За опыт каждый может получить чуть больше миллиона двухсот тысяч рублей. Как сообщили ученые, они планируют выяснить влияние невесомости на человеческий организм.До исследования участники должны будут пройти подготовку, а после — реабилитацию. Для участия необходимо заполнить анкету, пройти собеседование и психологический тест, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас поступило почти полторы тысячи человек, отберут только 24.