Владимир
Зеленский публично опозорился на встрече с избирателями. Похоже, что
артист разучился внятно формулировать свои мысли.
Владимир
Зеленский публично опозорился на встрече с избирателями. Похоже, что
артист разучился внятно формулировать свои мысли.
Журналисты
подметили, что профессиональный актер Владимир Зеленский в обычной жизни, не на
сцене удивительно косноязычен, избегает импровизаций и категорически
отказывается от дебатов с своим оппонентами. Слова кандидата, сказанные на
встрече с бизнесменами, говорят о проблеме лучше него самого.
“Меньше,
чтобы человек с чиновником просто рукопожатился. Когда этого не будет, мы будем
отходить от коррупции все дальше и дальше. Я не буду говорить какие-то лозунги,
с которых мы начали обсуждение, слушайте, но давайте мы вообще уйдем от кэша,
да. Но это просто сейчас нельзя, это нельзя нигде показывать, рассказывать,
потому что мы там сразу потеряем", – сказал Зеленский на встрече с избирателями.
Понять, что он имел в виду не так просто.
Эти
сумбурные и малопонятные слова озадачили участников встречи, которые позже
сравнили его с другим известным политиком – мэром Киева Виталием Кличко. Правда,
косноязычность бывшего боксера связана с его спортивной карьерой, а почему
не умеет излагать свои мысли, остается загадкой.
Бывший
чемпион мира по боксу часто веселит публику. Недавно в Давосе ему с трудом
далось слово цифровизация. Кличко долго пытался выговорить на английском digitalization во время обсуждения с
бизнесменами развитие Киева. Сидящий рядом с Виталием, его брат Владимир и
модератор площадки пытались подсказать ему, но Кличко лишь издавал непонятные
звуки.
В
прошлом году киевский градоначальник сделал смешное заявление о своей любви к
футболу. В канун финального матча Лиги чемпионов, Кличко выдал такое
откровение: "Я люблю футбол, потому что футбол есть".
До этого политик признавался, что в детстве мечтал стать футболистом, но у него
пытались забрать мяч некоторыми неспортивными способами и потому он стал
боксером.