Владимир Зеленский публично опозорился на встрече с избирателями. Похоже, что артист разучился внятно формулировать свои мысли.

ВладимирЗеленский публично опозорился на встрече с избирателями. Похоже, чтоартист разучился внятно формулировать свои мысли.Журналистыподметили, что профессиональный актер Владимир Зеленский в обычной жизни, не насцене удивительно косноязычен, избегает импровизаций и категорическиотказывается от дебатов с своим оппонентами. Слова кандидата, сказанные навстрече с бизнесменами, говорят о проблеме лучше него самого.“Меньше,чтобы человек с чиновником просто рукопожатился. Когда этого не будет, мы будемотходить от коррупции все дальше и дальше. Я не буду говорить какие-то лозунги,с которых мы начали обсуждение, слушайте, но давайте мы вообще уйдем от кэша,да. Но это просто сейчас нельзя, это нельзя нигде показывать, рассказывать,потому что мы там сразу потеряем", – сказал Зеленский на встрече с избирателями.Понять, что он имел в виду не так просто.Этисумбурные и малопонятные слова озадачили участников встречи, которые позжесравнили его с другим известным политиком – мэром Киева Виталием Кличко. Правда,косноязычность бывшего боксера связана с его спортивной карьерой, а почемуне умеет излагать свои мысли, остается загадкой.Бывшийчемпион мира по боксу часто веселит публику. Недавно в Давосе ему с трудомдалось слово цифровизация. Кличко долго пытался выговорить на английском digitalization во время обсуждения сбизнесменами развитие Киева. Сидящий рядом с Виталием, его брат Владимир имодератор площадки пытались подсказать ему, но Кличко лишь издавал непонятныезвуки.прошлом году киевский градоначальник сделал смешное заявление о своей любви кфутболу. В канун финального матча Лиги чемпионов, Кличко выдал такоеоткровение: "Я люблю футбол, потому что футбол есть".До этого политик признавался, что в детстве мечтал стать футболистом, но у негопытались забрать мяч некоторыми неспортивными способами и потому он сталбоксером.