Партпроект Единой России Детский спорт вместе с Министерством просвещения подготовили инициативу, позволяющую включить в программу реконструкции спортзалов в сельских школах общеобразовательные учреждения в малых населенных пунктах. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта Детский спорт Ирины Родниной, соответствующие поправки планируется внести до конца года.

Партпроект "Единой России" "Детский спорт" вместе с Министерством просвещения подготовили инициативу, позволяющую включить в программу реконструкции спортзалов в сельских школах общеобразовательные учреждения в малых населенных пунктах. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Детский спорт" Ирины Родниной, соответствующие поправки планируется внести до конца года.Партиец отметила, что вопрос прорабатывается сМинпросвещения. Она выразила надежду, что за год удастся внести поправки внормативно-правовую документацию программы. "И со следующего года включитьв реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные внаселенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек", – сказалапарламентарий.Роднина напомнила, что министр просвещения Ольга Васильева говорила о запросе на строительство новых спортивных сооружений вобщеобразовательных учреждениях поселков городского типа и малых городов. Пословам парламентария, в 2018 году координаторы партийного проекта "Детскийспорт" в регионах и главы местных органов исполнительной власти в областифизкультуры регулярно обращались с просьбой расширить географию реконструкцииспортзалов на поселки городского типа и малые города.За время реализации партпроекта "Детский" спортбыло отремонтировано 4688 спортивных залов в школах, рассказала депутат. Крометого, 268 аудиторий перепрофилировали под спортивные залы, также было оснащенопочти две тысячи открытых плоскостных спортивных сооружений. В этом году финансированиенужд направления продолжится."Общий объем средств составил 1,455 миллиарда рублей",– уточнила Роднина.Напомним, ранее на заседании Совета по развитию физкультурыи спорта Ольга Васильева отметила, что в ремонте спортивных залов нуждаютсяболее 12 тысяч школ, а более четырех тысяч их вовсе не имеют. По словамминистра, в программе развития инфраструктуры сельских школ приняли участие 83региона, из бюджета выделено восемь миллиардов рублей. На эти средствапостроено 5295 новых залов.Партийный проект "Детский спорт" направлен наоздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни уподрастающего поколения. Партпроект помогает строить и реконструироватьспортивные залы, возводить пришкольные стадионы, при содействии партийцевпроводятся турниры по игровым видам спорта, в том числе Всемирные игры юныхсоотечественников.