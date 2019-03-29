Партпроект Единой России Детский спорт вместе с Министерством просвещения подготовили инициативу, позволяющую включить в программу реконструкции спортзалов в сельских школах общеобразовательные учреждения в малых населенных пунктах. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта Детский спорт Ирины Родниной, соответствующие поправки планируется внести до конца года.
Партпроект "Единой России" "Детский спорт" вместе с Министерством просвещения подготовили инициативу, позволяющую включить в программу реконструкции спортзалов в сельских школах общеобразовательные учреждения в малых населенных пунктах. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Детский спорт" Ирины Родниной, соответствующие поправки планируется внести до конца года.
Партиец отметила, что вопрос прорабатывается с
Минпросвещения. Она выразила надежду, что за год удастся внести поправки в
нормативно-правовую документацию программы. "И со следующего года включить
в реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные в
населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек", – сказала
парламентарий.
Роднина напомнила, что министр просвещения Ольга Васильева говорила о запросе на строительство новых спортивных сооружений в
общеобразовательных учреждениях поселков городского типа и малых городов. По
словам парламентария, в 2018 году координаторы партийного проекта "Детский
спорт" в регионах и главы местных органов исполнительной власти в области
физкультуры регулярно обращались с просьбой расширить географию реконструкции
спортзалов на поселки городского типа и малые города.
За время реализации партпроекта "Детский" спорт
было отремонтировано 4688 спортивных залов в школах, рассказала депутат. Кроме
того, 268 аудиторий перепрофилировали под спортивные залы, также было оснащено
почти две тысячи открытых плоскостных спортивных сооружений. В этом году финансирование
нужд направления продолжится.
"Общий объем средств составил 1,455 миллиарда рублей",
– уточнила Роднина.
Напомним, ранее на заседании Совета по развитию физкультуры
и спорта Ольга Васильева отметила, что в ремонте спортивных залов нуждаются
более 12 тысяч школ, а более четырех тысяч их вовсе не имеют. По словам
министра, в программе развития инфраструктуры сельских школ приняли участие 83
региона, из бюджета выделено восемь миллиардов рублей. На эти средства
построено 5295 новых залов.
Партийный проект "Детский спорт" направлен на
оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у
подрастающего поколения. Партпроект помогает строить и реконструировать
спортивные залы, возводить пришкольные стадионы, при содействии партийцев
проводятся турниры по игровым видам спорта, в том числе Всемирные игры юных
соотечественников.