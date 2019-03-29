Единая Россия
поможет работников культуры закупать качественные инструменты и оборудование
для музыкальных школ и училищ в рамках нацпроектов. Для этого партия инициирует
поправки к закону о госзакупках.
"Единая Россия"
поможет работников культуры закупать качественные инструменты и оборудование
для музыкальных школ и училищ в рамках нацпроектов. Для этого партия инициирует
поправки к закону о госзакупках.
Координатор группы контроля президиума генсовета
партии за исполнением нацпроектов, сенатор Андрей Кутепов побывал во Владимирском
областном музыкальном колледже имени Бородина и пообщался с педагогами этого
учебного заведения. Он выслушал их предложения и сообщил, что изменения в закон
о госзакупках будут рассматриваться весной в Госдуме и Совете Федерации.
В беседе с сенатором директор
колледжа Элла Зинина напомнила, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура"
и партпроекта "Культура малой Родины" музыкальное училище получит около 11
миллионов рублей на покупку новых инструментов, специализированной литературы и
мебели. При этом Зинина выразила обеспокоенность тем, что по итогам торгов
могут быть приобретены некачественные инструменты и оборудование.
Кутепов пообещал работникам
колледжа, что подготовленные "Единой Россией" поправки помогут работникам
культуры: они могут не беспокоиться за качество приобретаемых инструментов и
оборудования. В свою очередь, депутат Думы Ольга Казакова отметила, что
изменения в системе госзакупок помогут в реализации нацпроектов в сфере
культуры "в полном объеме не только финансово, но и по содержанию.
"Мы и дальше будем держать
этот вопрос на контроле", – подчеркнула парламентарий. При обсуждении поправок обязательно
будет учтено мнение профессионального сообщества. Казакова напомнила, что
каждый регион в течение шести лет получит средства на обновление оборудования в
детских школах искусств и музыкальных училищах.
Группа контроля за
нацпроектами была создана по поручению лидера партии, премьер-министра Дмитрия
Медведева. Ее представители будут ездить по регионам, встречаться с гражданами
и вырабатывать предложения по более эффективной реализации национальных
проектов.