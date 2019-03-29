Единая Россия поможет работников культуры закупать качественные инструменты и оборудование для музыкальных школ и училищ в рамках нацпроектов. Для этого партия инициирует поправки к закону о госзакупках.

"Единая Россия"поможет работников культуры закупать качественные инструменты и оборудованиедля музыкальных школ и училищ в рамках нацпроектов. Для этого партия инициируетпоправки к закону о госзакупках.Координатор группы контроля президиума генсоветапартии за исполнением нацпроектов, сенатор Андрей Кутепов побывал во Владимирскомобластном музыкальном колледже имени Бородина и пообщался с педагогами этогоучебного заведения. Он выслушал их предложения и сообщил, что изменения в законо госзакупках будут рассматриваться весной в Госдуме и Совете Федерации.В беседе с сенатором директорколледжа Элла Зинина напомнила, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура"и партпроекта "Культура малой Родины" музыкальное училище получит около 11миллионов рублей на покупку новых инструментов, специализированной литературы имебели. При этом Зинина выразила обеспокоенность тем, что по итогам торговмогут быть приобретены некачественные инструменты и оборудование.Кутепов пообещал работникамколледжа, что подготовленные "Единой Россией" поправки помогут работникамкультуры: они могут не беспокоиться за качество приобретаемых инструментов иоборудования. В свою очередь, депутат Думы Ольга Казакова отметила, чтоизменения в системе госзакупок помогут в реализации нацпроектов в сферекультуры "в полном объеме не только финансово, но и по содержанию."Мы и дальше будем держатьэтот вопрос на контроле", – подчеркнула парламентарий. При обсуждении поправок обязательнобудет учтено мнение профессионального сообщества. Казакова напомнила, чтокаждый регион в течение шести лет получит средства на обновление оборудования вдетских школах искусств и музыкальных училищах.Группа контроля занацпроектами была создана по поручению лидера партии, премьер-министра ДмитрияМедведева. Ее представители будут ездить по регионам, встречаться с гражданамии вырабатывать предложения по более эффективной реализации национальныхпроектов.