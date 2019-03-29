Анастасия Волочкова снова напомнила о себе. Скандально известная балерина появилась на съемках на Первом канале в весьма провокационном виде.

Анастасия Волочкова снова напомнила о себе. Скандально известная балерина появилась на съемках на Первом канале в весьма провокационном виде.График Анастасии Волочковой расписан буквально по минутам. Между посещениями бань, окунанием в ледяную купель, отдыха на Мальдивах и выступлениями на благотворительных концертах, написанием книги скандально известная балерина успевает еще принимать участие в съемках различных телепрограмм.Чтобы выслушать ее экспертное мнение, на сей раз артистку пригласили на Первый канал. Об этом сообщила сама Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Танцовщица выложила несколько фотографий, сделанных во время рабочего процесса. "В зале суда. А судьей быть сложно и ответственно...🙈" – призналась балерина, опубликовав снимки.Для съемок на "первой кнопке" артистка облачилась в черную кофточку без рукавов, но с декольте, и обтягивающие джинсы с большими дырками. Завершали образ накладные волосы и яркий макияж. Анастасия Волочкова не уточнила, в какой конкретно программе приняла участие, но наблюдательные пользователи Сети предположили, что речь идет о ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".Ранее стала гостьей передачи на НТВ "Звезды сошлись!" Балерина пожаловалась на бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина. Она рассказала, как десять лет назад далаему в долг – по ее словам, три миллиона долларов . Она тогда копила на строительство дома, но понадеялась на честность супруга, ведь к тому времени уже подарила ему дочь Ариадну. Но денег ни через год, ни через два Волочкова от Вдовина не дождалась.