Депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин объявил о создании общественного экологического движения Зеленая Москва. Участниками движения также стали телеведущий Тимофей Баженов и ученый Игорь Острецов.

Депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин объявил о создании общественного экологического движения "Зеленая Москва". Участниками движения также стали телеведущий Тимофей Баженов и ученый Игорь Острецов.По словам Максима Шингаркина, "Зеленая Москва" будет заниматься озеленением дворов, реабилитацией водоемов Москвы, организацией раздельного сбора мусора и борьбе с мусоросжигающими заводами и свалками."Вы можете записаться в волонтеры нашего экологического движения и внести свой вклад в улучшении экологической обстановки в Москве", — предложил Шингаркин на своей странице в Facebook.Ранее депутат Максим Шингаркин объявил о сборе подписей москвичей за закрытие мусоросжигательного завода №4 в Некрасовке. По его мнению, работа завода противоречит федеральному закону "Об отходах производства и потребления" и представляет угрозу для здоровья жителей.