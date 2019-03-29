Бывший менеджер скандального рэпера 6ix9ine Джордан Кифано на суде признал себя виновным в рэкете, стрельбе из огнестрельного оружия, вымогательстве и краже у исполнителя трех миллионов долларов.

Бывший менеджер скандального рэпера 6ix9ine Джордан Кифано на суде признал себя виновным в рэкете, стрельбе из огнестрельного оружия, вымогательстве и краже у исполнителя трех миллионов долларов, сообщает Complex.Адвокат американца говорит, что при наиболее благоприятном раскладе его подопечный получит 15 лет тюрьмы. Есть шанс, что Кифано дадут пожизненное.Дела самого 6ix9ine, которого обвинили в бандитизме и незаконном хранении оружия, также обстоят не лучшим образом. Он присутствовал на заседании со связанными за спиной руками и в спортивном костюме.Ранее сообщалось, что рэпер может избежать наказания, если будет помогать следствию раскрывать дела сообщников. Музыкант пошел на сделку со следствием.