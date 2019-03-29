Бывший менеджер скандального рэпера 6ix9ine Джордан Кифано на суде признал себя виновным в рэкете, стрельбе из огнестрельного оружия, вымогательстве и краже у исполнителя трех миллионов долларов.
Бывший менеджер скандального рэпера 6ix9ine Джордан Кифано на суде признал себя виновным в рэкете, стрельбе из огнестрельного оружия, вымогательстве и краже у исполнителя трех миллионов долларов, сообщает Complex.
Адвокат американца говорит, что при наиболее благоприятном раскладе его подопечный получит 15 лет тюрьмы. Есть шанс, что Кифано дадут пожизненное.
Дела самого 6ix9ine, которого обвинили в бандитизме и незаконном хранении оружия, также обстоят не лучшим образом. Он присутствовал на заседании со связанными за спиной руками и в спортивном костюме.
Ранее сообщалось, что рэпер может избежать наказания, если будет помогать следствию раскрывать дела сообщников. Музыкант пошел на сделку со следствием.