Рейтинги нижней палаты парламента продолжают расти уже третий месяц подряд, отметил политолог Антон Хащенко. Госдума завоевывает доверие россиян благодаря акценту на социальную повестку, а также положительному восприятию принимаемых депутатами законов со стороны общества, уверен эксперт.
Рейтинги нижней палаты парламента продолжают расти уже третий месяц подряд, отметил политолог Антон Хащенко. Госдума завоевывает доверие россиян благодаря акценту на социальную повестку, а также положительному восприятию принимаемых депутатами законов со стороны общества, уверен эксперт.
Как отметил аналитик, за прошедшие несколько месяцев рейтинг Госдумы демонстрирует устойчивую положительную динамику. "С 33,4% в
январе до 36,4% в феврале и 37,7% в марте", – написал Хащенко на своей
странице в Facebook. По его мнению, ситуация довольно необычная, учитывая
распространяемые фейки о несуществующих законопроектах.
В чем причина роста рейтинга? Прежде всего, отметил Хащенко,
нижняя палата сделала акцент на социальную сферу, выполнение
представительной функции, а также решение конкретных, актуальных проблем.
В качестве примера эксперт напомнил о принятии долгожданного
, который депутаты активно обсуждали с
общественностью и представителями профессионального сообщества. Кроме того,
отметил Хащенко, парламентарии очень требовательны к членам правительства,
посещающих Думу с отчетами. Законодатели ставят перед представителями кабмина
острые и важные вопросы, указывают на недоработки. Еще одна причина роста
рейтинга – поддержка нижней палатой социально значимых президентских инициатив.
Что касается всевозможных фейковых новостей и некорректных
интерпретаций законопроектов, то они, уверен Хащенко, не оказали серьезного
влияния на общественное восприятие нижней палаты. "И в целом были
адекватно восприняты "реальным обществом", – резюмировал аналитик.
Напомним, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина
был принят ряд мер по повышению эффективности нижней палаты и качества
принимаемых законопроектов. Парламентариев обязали голосовать только лично, были
инициированы поправки в регламент, установившие дополнительные ограничения для
резонансных документов. Кроме того, депутатам рекомендовали предварительно
уведомлять свои фракции о вносимых проектах.
В рассмотрении новых нормативно-правовых актов нижняя палата заручилось
поддержкой экспертного сообщества и ученых. Для этого на Охотном Ряду были
созданы две новые структуры: Экспертный совет по законотворчеству и новый отдел
в правовом управлении. Первая оценивает уже внесенные инициативы, а вторая –
помогает писать документы новичкам.
Прошлогоднее исследование фонда "Общественное
мнение" (ФОМ) показало значительный рост числа тех, кто доволен
отечественными законами. Российскую нормативно-правовую базу высоко оценили 53%
граждан. Это значительный рост по сравнению с показателями прошлых лет.