Рейтинги нижней палаты парламента продолжают расти уже третий месяц подряд, отметил политолог Антон Хащенко. Госдума завоевывает доверие россиян благодаря акценту на социальную повестку, а также положительному восприятию принимаемых депутатами законов со стороны общества, уверен эксперт.

Рейтинги нижней палаты парламента продолжают расти уже третий месяц подряд, отметил политолог Антон Хащенко. Госдума завоевывает доверие россиян благодаря акценту на социальную повестку, а также положительному восприятию принимаемых депутатами законов со стороны общества, уверен эксперт.Как отметил аналитик, за прошедшие несколько месяцев рейтинг Госдумы демонстрирует устойчивую положительную динамику. "С 33,4% вянваре до 36,4% в феврале и 37,7% в марте", – написал Хащенко на своейстранице в Facebook. По его мнению, ситуация довольно необычная, учитываяраспространяемые фейки о несуществующих законопроектах.В чем причина роста рейтинга? Прежде всего, отметил Хащенко,нижняя палата сделала акцент на социальную сферу, выполнениепредставительной функции, а также решение конкретных, актуальных проблем.В качестве примера эксперт напомнил о принятии долгожданного, который депутаты активно обсуждали собщественностью и представителями профессионального сообщества. Кроме того,отметил Хащенко, парламентарии очень требовательны к членам правительства,посещающих Думу с отчетами. Законодатели ставят перед представителями кабминаострые и важные вопросы, указывают на недоработки. Еще одна причина ростарейтинга – поддержка нижней палатой социально значимых президентских инициатив.Что касается всевозможных фейковых новостей и некорректныхинтерпретаций законопроектов, то они, уверен Хащенко, не оказали серьезноговлияния на общественное восприятие нижней палаты. "И в целом былиадекватно восприняты "реальным обществом", – резюмировал аналитик.Напомним, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володинабыл принят ряд мер по повышению эффективности нижней палаты и качествапринимаемых законопроектов. Парламентариев обязали голосовать только лично, былиинициированы поправки в регламент, установившие дополнительные ограничения длярезонансных документов. Кроме того, депутатам рекомендовали предварительноуведомлять свои фракции о вносимых проектах.В рассмотрении новых нормативно-правовых актов нижняя палата заручилосьподдержкой экспертного сообщества и ученых. Для этого на Охотном Ряду былисозданы две новые структуры: Экспертный совет по законотворчеству и новый отделв правовом управлении. Первая оценивает уже внесенные инициативы, а вторая –помогает писать документы новичкам.Прошлогоднее исследование фонда "Общественноемнение" (ФОМ) показало значительный рост числа тех, кто доволенотечественными законами. Российскую нормативно-правовую базу высоко оценили 53%граждан. Это значительный рост по сравнению с показателями прошлых лет.