В шоу Вечерний Ургант Первого канала пошутили
над воспитанницами российского тренера. Этери Тутберидзе вдохновила создателей
программы на забавный пост в Instagram.
В шоу "Вечерний Ургант" Первого канала пошутили
над воспитанницами российского тренера. Этери Тутберидзе вдохновила создателей
программы на забавный пост в Instagram.
Сотрудников
передачи впечатлила новость об 11-летней фигуристке, исполнившей четверной
тулуп. Ранее Этери Тутберидзе опубликовала видеозапись, на которой
можно увидеть, как ее ученица Софья Акатьева исполняет сложный прыжок. Тем самым
тренер намекнула, что у нее подрастает новая звезда.
В соцсети Ургант решил подшутить над
Этери Тутберидзе. В аккаунте шоу опубликован снимок с эмбрионом, который
находится в утробе матери. На его ногах – коньки.
"Фигурное катание молодеет
все сильнее! В доказательство
размещаем снимок самой молодой воспитанницы Этери Тутберидзе, которая, несмотря
на свой юный возраст, уже делает двойной тулуп!", – сообщили сотрудники "Вечернего Урганта". Шуточный
пост собрал множество комментариев. Некоторые поинтересовались, почему Иван
Ургант не пригласил к себе на программу в качестве гостьи.
Отметим, что не раз
подвергалась критике со стороны своих коллег. Причина в том, что тренер очень
рано позволяет своим спортсменкам делать сложные прыжки. Дело в том, что после
переходного возраста они уже не могут выполнять сложные элементы из-за
меняющегося организма.