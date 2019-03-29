В шоу Вечерний Ургант Первого канала пошутили над воспитанницами российского тренера. Этери Тутберидзе вдохновила создателей программы на забавный пост в Instagram.

В шоу "Вечерний Ургант" Первого канала пошутилинад воспитанницами российского тренера. Этери Тутберидзе вдохновила создателейпрограммы на забавный пост в Instagram.Сотрудниковпередачи впечатлила новость об 11-летней фигуристке, исполнившей четвернойтулуп. Ранее Этери Тутберидзе опубликовала видеозапись, на которойможно увидеть, как ее ученица Софья Акатьева исполняет сложный прыжок. Тем самымтренер намекнула, что у нее подрастает новая звезда.В соцсети Ургант решил подшутить надЭтери Тутберидзе. В аккаунте шоу опубликован снимок с эмбрионом, которыйнаходится в утробе матери. На его ногах – коньки."Фигурное катание молодеетвсе сильнее! В доказательстворазмещаем снимок самой молодой воспитанницы Этери Тутберидзе, которая, несмотряна свой юный возраст, уже делает двойной тулуп!", – сообщили сотрудники "Вечернего Урганта". Шуточныйпост собрал множество комментариев. Некоторые поинтересовались, почему ИванУргант не пригласил к себе на программу в качестве гостьи.Отметим, что не разподвергалась критике со стороны своих коллег. Причина в том, что тренер оченьрано позволяет своим спортсменкам делать сложные прыжки. Дело в том, что послепереходного возраста они уже не могут выполнять сложные элементы из-заменяющегося организма.