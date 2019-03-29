Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира серии Masters 1000 в Майами оказался сильнее южноафриканца Кевина Андерсона. Для выхода в следующий раунд соревнований ему потребовалось провести всего два сета, которые завершились со счетом 6:0, 6:4 в пользу швейцарца.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира серии Masters 1000 в Майами оказался сильнее южноафриканца Кевина Андерсона. Для выхода в следующий раунд соревнований ему потребовалось провести всего два сета, которые завершились со счетом 6:0, 6:4 в пользу швейцарца.В полуфинале Федерер сразится с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым. Встреча состоится 30 марта.В другом матче американец Джон Изнер и канадец Феликс Алиассим Оге поборются за выход в финал турнира.