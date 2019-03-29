Португальский полузащитник московского Локомотива Мануэл Фернандеш собирается покинуть столичную команду по окончании чемпионата России по футболу сезона-2018/19. Об это сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш собирается покинуть столичную команду по окончании чемпионата России по футболу сезона-2018/19. Об это сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе."На зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хочет в конце сезона уйти из клуба. Сказал честно и открыто. Мы высоко ценим его качества и считаем его вклад в чемпионство "Локомотива" огромным", – цитирует Кикнадзе Чемпионат.com.Напомним, что контракт португальца с "железнодорожниками" заканчивается в мае 2019 года. Ранее клуб предложил Фернандешу подписать новое соглашение, однако футболист ответил отказом.