Деятельность сети подпольных игровых клубов пресечена в Крыму, задержаны 14 человек.

Деятельность сети подпольных игровых клубов пресечена в Крыму, задержаны 14 человек.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в региональном управлении ФСБ России, подчеркнув, что 29 марта одновременно в городах Севастополе и Керчи по местам проживания лидеров и членов преступной группы, а также в помещениях игровых клубов проведено 13 обысков.Контрразведчики вместе с полицейскими установили, что с 2018 года двое россиян организовали на полуострове подпольные онлайн-казино, которые функционировали в Севастополе и Керчи под видом компьютерных клубов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору". В отношении задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения.