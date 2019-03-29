Эту информацию подтвердили в Белом доме

Эту информацию подтвердили в Белом домеАдминистрация Владимирской области определилась с кандидатурой главного редактора «Владимирских ведомостей». На днях Юлию Гущину уже представили коллективу издания, которым она будет руководить. Эту информацию подтвердили в Белом доме.Юлия Гущина родилась во Владимире, окончила физмат Владимирского педагогического университета. Несколько лет работала учителем математики и информатики в школе №25.Позже стала менеджером проектов в образовательном секторе в одной из частных компаний. Затем устроилась начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями управления по информационной работе и общественным связям в аппарате регионального ЗакСобрания. В 2018 году стала директором собинской школы №1.Воспитывает троих детей.