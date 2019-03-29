Матчем в Самаре между местными Крыльями Советов и тульским Арсеналом стартовала программа 21-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Игра получилась не слишком зрелищной, и все решил единственный мяч, забитый гостями во втором тайме – 1:0 в пользу канониров.

Матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом" стартовала программа 21-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Игра получилась не слишком зрелищной, и все решил единственный мяч, забитый гостями во втором тайме – 1:0 в пользу "канониров".Первая игра этих двух команд в Туле осенью прошлого года завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу "Арсенала". Правда, теперь оба клуба несколько изменились: после зимнего "окна" "Крылышки" получили усиление, в частности, в лице Ананидзе и Самедова, так что шансы соперников были как минимум равными.Но "пушкари" снова оказались чуть лучше готовы к очному противоборству. Все решили в этом матче мелочи и именно в мелочах туляки оказались лучше волжан. Одной из таких принципиальных мелочей стал победный гол в исполнении Джорджевича, забитый на 66-й минуте. Самарцы ни до, ни после этого момента ничего похожего на голевой момент создать, увы, не сумели.