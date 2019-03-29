В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи очередного игрового дня. В столице Канады местные Оттава Сенаторз принимали соперников из Флориды Пантерз. У гостей счет открыл российский легионер Евгений Дадонов, который затем также отличился двумя передачами. Пантеры выиграли – 5:2.

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи очередного игрового дня. В столице Канады местные "Оттава Сенаторз" принимали соперников из "Флориды Пантерз". У гостей счет открыл российский легионер Евгений Дадонов, который затем также отличился двумя передачами. "Пантеры" выиграли – 5:2.При этом хозяева сохраняли интригу в матче практически до финала: на голы Дадонова, Брауэра и Юбердо точными бросками ответили Уайт и Ткачак. Но в последние две минуты броски Ханта и того же Юбердо (оба раза ему ассистировал Дадонов) сняли вопрос о победителе.