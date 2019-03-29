Профильный
комитет Госдумы предложил депутатам преодолеть вето Совета Федерации и принять
закон о хостелах без отсрочки его вступления в силу. Согласительной комиссии ранее
не удалось прийти к компромиссу по этому документу.
Профильный
комитет Госдумы предложил депутатам преодолеть вето Совета Федерации и принять
закон о хостелах без отсрочки его вступления в силу. Согласительной комиссии ранее
не удалось прийти к компромиссу по этому документу.
Комитет по жилищной политике и ЖКХ предложил повторно рассмотреть на
заседании палаты закон о запрете хостелов в жилых домах в прежней редакции.
Перед вынесением на голосование окончательное решение примет Совет Госдумы, его
заседание пройдет 1 апреля.
Вице-спикер
палаты Сергей Неверов считает, что по итогам обсуждения Совет нижней палаты
парламента может принять решение и о продлении работы согласительной комиссии,
чтобы все же выйти на приемлемую дату вступления закона в силу. "Есть
серьезный аргумент о том, что многие места в таких хостелах уже
забронированы на летний сезон. Хотя и работают они, просто пользуясь
лазейкой в законе", – отметил парламентарий.
Напомним,
что камнем преткновения стала дата вступления закона в силу. Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили и предложили, чтобы
он заработал не ранее 1 января 2020 года. Согласительной комиссии не удалось
прийти к компромиссу и теперь Госдума намерена преодолеть вето сенаторов. Накануне,
28 марта срок работы комиссии истек. Она
заседала два раза, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, и
сенаторов, не смогла.
Закон,
запрещающий размещение хостелов в жилых домах, был принят Госдумой в начале
марта. Депутаты отмечали, что документ направлен на защиту прав граждан,
живущих по соседству с мини-гостиницами. На Охотный Ряд поступали заявления от
граждан, которые испытывают неудобства от находящихся в их домах хостелах.
Судя
по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных
домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев о
неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого
соседства люди называют большое количество посторонних, а также шум,
употребление спиртных напитков, курение и прочее.