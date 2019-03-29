Профильный комитет Госдумы предложил депутатам преодолеть вето Совета Федерации и принять закон о хостелах без отсрочки его вступления в силу. Согласительной комиссии ранее не удалось прийти к компромиссу по этому документу.

Профильныйкомитет Госдумы предложил депутатам преодолеть вето Совета Федерации и принятьзакон о хостелах без отсрочки его вступления в силу. Согласительной комиссии ранеене удалось прийти к компромиссу по этому документу.Комитет по жилищной политике и ЖКХ предложил повторно рассмотреть назаседании палаты закон о запрете хостелов в жилых домах в прежней редакции.Перед вынесением на голосование окончательное решение примет Совет Госдумы, егозаседание пройдет 1 апреля.Вице-спикерпалаты Сергей Неверов считает, что по итогам обсуждения Совет нижней палатыпарламента может принять решение и о продлении работы согласительной комиссии,чтобы все же выйти на приемлемую дату вступления закона в силу. "Естьсерьезный аргумент о том, что многие места в таких хостелах ужезабронированы на летний сезон. Хотя и работают они, просто пользуясьлазейкой в законе", – отметил парламентарий.Напомним,что камнем преткновения стала дата вступления закона в силу. Дума настаивала на 1 июля 2019 года, в Совете Федерации закон отклонили и предложили, чтобыон заработал не ранее 1 января 2020 года. Согласительной комиссии не удалосьприйти к компромиссу и теперь Госдума намерена преодолеть вето сенаторов. Накануне,28 марта срок работы комиссии истек. Оназаседала два раза, но прийти к решению, которое устроило бы и депутатов, исенаторов, не смогла.Закон,запрещающий размещение хостелов в жилых домах, был принят Госдумой в началемарта. Депутаты отмечали, что документ направлен на защиту прав граждан,живущих по соседству с мини-гостиницами. На Охотный Ряд поступали заявления отграждан, которые испытывают неудобства от находящихся в их домах хостелах.Судяпо данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирныхдомах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев онеудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такогососедства люди называют большое количество посторонних, а также шум,употребление спиртных напитков, курение и прочее.