В Бахрейне стартовал второй этап Формулы-1. Гонщики провели первую свободную практику. По ее итогам лучший результат дня показал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Второе место у его партнера по команде Себастьяна Феттеля. Замкнул тройку лучших Валтери Боттас из Mercedes.

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику. По ее итогам лучший результат дня показал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Второе место у его партнера по команде Себастьяна Феттеля. Замкнул тройку лучших Валтери Боттас из Mercedes.Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оказался в топ-10, расположившись на девятой строчке. Его партнер по команде Александер Албон занял 13-е место.Вторая практика запланирована 29 марта на 18:00 по московскому времени. В субботу в Бахрейне пройдут третья практика и квалификационный заезд. Главная же гонка состоится 31 марта.