На платформе YouTube состоялась премьера первого за семь лет клипа группы Rammstein на их новую песню Deutschland. У большинства преданных поклонников ролик вызвал восторг. Впрочем, нашлись и те, кто остался недоволен увиденным.

На платформе YouTube состоялась премьера первого за семь лет клипа группы Rammstein на их новую песню Deutschland. У большинства преданных поклонников ролик вызвал восторг. Впрочем, нашлись и те, кто остался недоволен увиденным.Претензии критиков к новому клипу группы Rammstein лежат в основном в идеологической плоскости. Так, кому-то не понравились кадры, изображающие нацистские лагеря смерти и казнь заключенных. Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что "музыканты перешли красную линию" и используют тему Холокоста в личных целях. Впрочем, свой вывод он сделал на основании короткого тизера, а не полноценного клипа. Простые же зрители по достоинству оценили увиденное, о чем говорят 250 тысяч просмотров спустя час после официальной премьеры и 162 тысячи отметок "нравится" под роликом.