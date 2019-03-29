На аукционе продали редкий экземпляр книги Гарри Поттер и философский камень, его стоимость составила около 90 тысяч долларов. Ценность копии – в опечатке и неверной иллюстрации.

На аукционе продали редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень", его стоимость составила около 90 тысяч долларов. Ценность копии – в опечатке и неверной иллюстрации, сообщает The Verge.Неизвестному коллекционеру досталась одна из первых 500 копий популярной книги. На одной из обложек произведения его название указано с ошибкой, напечатано "Philospher’s" вместо "Philosopher’s".Также на задней обложке произведения запечатлен маг, который не встречается ни в одной из книг про юного волшебника.Выяснилось, что художник, который иллюстрировал книгу, не успел ее прочитать перед тем, как приступить к работе.