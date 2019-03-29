Четвертый брак Николаса Кейджа с визажистом Эрикой Койке продлился совсем не долго. Актер подал на развод через четыре дня после свадьбы.

Четвертый брак Николаса Кейджа с визажистом Эрикой Койке продлился совсем не долго. Актер подал на развод через четыре дня после свадьбы.В минувшую субботу, 23 марта, артист подал заявление на регистрацию брака. И в этот же день он оформил отношения с избранницей в Лос-Анджелесе. В среду, 27 марта, Николас Кейдж попросил суд аннулировать брак.Как утверждают очевидцы, еще в день подачи заявления артист был сильно пьян и обвинял Эрику Койке в том, что она хочет присвоить его деньги. Актер также обвинил ее бывшего возлюбленного в продаже запрещенных веществ. Женщина спокойно отреагировала на слова звезды и уточнила, что не хочет выходить за него замуж, передает телеканал "".Напомним, был женат трижды. Брак с первой супругой, актрисой Патрисией Аркетт, продлился шесть лет. Со второй женой Лизой-Мари Пресли артист прожил 109 дней. Отношения с официанткой Элис Ким Кейдж оказались самыми продолжительными. Супруги прожили вместе около 9 лет и расстались в 2016 году, передает .