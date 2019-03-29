Телеведущая призналась, что материнство ее очень изменило. Регина Тодоренко намекнула, что теперь забывает выполнять супружеский долг.

Телеведущая призналась, что материнство ее очень изменило.Регина Тодоренко намекнула, что теперь забывает выполнять супружеский долг.Регина Тодоренко пригласила в гости Анну Седокову. Девушки поболтали о личной жизни. Регина Тодоренко пожаловалась, что послерождения ребенка взаимоотношения с мужем Владом Топаловым изменились."Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в миревокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж?Какой секс? Как не забыть об этом? Как себе напомнить?" – попросила советателедива в YouTube-шоу "Пятница с Региной".Анна Седокова посоветовала подруге чаще читать письма,которые Топалову пишут поклонницы. По мнению певицы, даже гипотетическоеналичие соперницы может усилить мотивацию.Регина призналась, что у нее есть пароль от Instagram-аккаунтамужа. Иногда она читает, то, что пишут ему женщины. Тодоренко намекнула, что некоторыесообщения действительно могут взбодрить.Также в беседе с певицей телеведущая призналась, что многиесчитают, что Топалов женился на ней из-за беременности. По словам ,это в корне неверно."Я выходила замуж. Когда была беременна и все писали: "Апонятно, она выходит замуж, потому что залетела". Я такая" Как?" Мы жили какоето– время как в гражданском браке, мы уже знали, чего мы хотим, наверняказнали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба, да какая разница. Свадьбау нас будет вообще в мае", – отметила .