Телеведущая призналась, что материнство ее очень изменило.
Регина Тодоренко намекнула, что теперь забывает выполнять супружеский долг.
Телеведущая призналась, что материнство ее очень изменило.
Регина Тодоренко намекнула, что теперь забывает выполнять супружеский долг.
Регина Тодоренко пригласила в гости Анну Седокову. Девушки поболтали о личной жизни. Регина Тодоренко пожаловалась, что после
рождения ребенка взаимоотношения с мужем Владом Топаловым изменились.
"Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире
вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж?
Какой секс? Как не забыть об этом? Как себе напомнить?" – попросила совета
теледива в YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Анна Седокова посоветовала подруге чаще читать письма,
которые Топалову пишут поклонницы. По мнению певицы, даже гипотетическое
наличие соперницы может усилить мотивацию.
Регина призналась, что у нее есть пароль от Instagram-аккаунта
мужа. Иногда она читает, то, что пишут ему женщины. Тодоренко намекнула, что некоторые
сообщения действительно могут взбодрить.
Также в беседе с певицей телеведущая призналась, что многие
считают, что Топалов женился на ней из-за беременности. По словам ,
это в корне неверно.
"Я выходила замуж. Когда была беременна и все писали: "А
понятно, она выходит замуж, потому что залетела". Я такая" Как?" Мы жили какое
то– время как в гражданском браке, мы уже знали, чего мы хотим, наверняка
знали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба, да какая разница. Свадьба
у нас будет вообще в мае", – отметила .