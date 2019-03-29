Тина Канделаки обязательно обзаведется третьим ребенком. Гендиректор телеканала Матч ТВ заверила подписчиков, что готовится к этому событию.

Тина Канделаки обязательно обзаведется третьим ребенком. Гендиректортелеканала "Матч ТВ" заверила подписчиков, что готовится к этому событию.Воспитывать третьего ребенка намеренасо своим 32-летним мужем Василием Бровко. Кажется, не требует объяснений, ктобудет вынашивать и рожать малыша – но тут не все так однозначно.Светская львица, отвечая подписчикам, ни разу не упомянула о беременности. Она не употребилатаких слов, как "рожу" или "подарю супругу малыша". ТинаКанделаки рассказала, что мечтает вновь стать мамой. Тина уверена: у нее будеттрое детей, ведь она всегда этого хотела.Ранее уже появлялись слухи о том, чтособирается воспользоваться модной услугой – суррогатным материнством. Примеровтаких у нее перед глазами множество. Не так давно с помощью суррогатной материпоявился на свет ребенок актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста ПетраЧернышева – хоть пара и пыталась скрыть, что артистка не сама его родила,напоминаетНаблюдатели отмечают, что Тина Канделаки очень печется освоей фигуре. Так что едва ли решится вынашивать малыша самостоятельно.У от бывшего супруга Андрея Кондрахина двое детей– 19-летняя Мелания и 17-летний Леонтий. Чтобы обеспечить их достойным образованием ижильем, журналистка потратила немалые суммы. Впрочем, Канделаки считает, что женщинадолжна рожать наследников исключительно для себя – и при этом быть готовой ктому, что ей самой придется их обеспечивать.