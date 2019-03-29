Тина Канделаки обязательно обзаведется третьим ребенком. Гендиректор
телеканала Матч ТВ заверила подписчиков, что готовится к этому событию.
Тина Канделаки обязательно обзаведется третьим ребенком. Гендиректор
телеканала "Матч ТВ" заверила подписчиков, что готовится к этому событию.
Воспитывать своего третьего ребенка намерена
со своим 32-летним мужем Василием Бровко. Кажется, не требует объяснений, кто
будет вынашивать и рожать малыша – но тут не все так однозначно.
Светская львица, отвечая подписчикам, ни разу не упомянула о беременности. Она не употребила
таких слов, как "рожу" или "подарю супругу малыша". Тина
Канделаки рассказала, что мечтает вновь стать мамой. Тина уверена: у нее будет
трое детей, ведь она всегда этого хотела.
Ранее уже появлялись слухи о том, что
собирается воспользоваться модной услугой – суррогатным материнством. Примеров
таких у нее перед глазами множество. Не так давно с помощью суррогатной матери
появился на свет ребенок актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра
Чернышева – хоть пара и пыталась скрыть, что артистка не сама его родила,
напоминает
Наблюдатели отмечают, что Тина Канделаки очень печется о
своей фигуре. Так что едва ли решится вынашивать малыша самостоятельно.
У от бывшего супруга Андрея Кондрахина двое детей
– 19-летняя Мелания и 17-летний Леонтий. Чтобы обеспечить их достойным образованием и
жильем, журналистка потратила немалые суммы. Впрочем, Канделаки считает, что женщина
должна рожать наследников исключительно для себя – и при этом быть готовой к
тому, что ей самой придется их обеспечивать.