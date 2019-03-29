Киев запретил еще 10 российских книг. Под запрет попали книги по экономике и менеджменту российских издательств, поскольку Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины увидел в них признаки пропаганды государства-агрессора. Этим государством, по принятому Радой закону, на Украине объявлена Россия.

Киев запретил еще 10 российских книг. Под запрет попали книги по экономике и менеджменту российских издательств, поскольку Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины увидел в них признаки "пропаганды государства-агрессора". Государством-агрессором, по принятому Верховной радой закону, на Украине объявлена Россия.Речь в запрете идет об упоминании в этих изданиях российских компаний, против которых Украина ввела санкции, рекламы деятельности российских компаний, а также упоминание российских органов государственной власти и "имперских геополитических доктрин". Под запрет на Украине попали книги московских издательств "Альпина Паблишер", "Олимп-Бизнес" и "Манн, Иванов и Фербер", сообщает ТАСС.Книга Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций" запрещена Киевом потому, что в предисловии к ней есть цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.20 марта Украина уже расширила санкции на книжные российские издательства, под которые попали "Книжный мир", "Эксмо", "Центрполиграф", "АСТ" и другие. Тогда в запретный список попал, например, роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Кроме того, под киевский запрет попали и книжные интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес".Закон об ограничении ввоза в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания" был принят на Украине в 2017 году. На его основании был утвержден порядок изъятия произведенной в России издательской продукции, попавшей на территорию Украины без получения соответствующего разрешения, то есть фактически – прохождения цензуры.В 2018 года Госкомтелерадио Украины запретило ввезти на территорию страны 477 тысяч экземпляров книг якобы антиукраинского содержания. За нарушение закона об ограничении ввоза российской печатной продукции были начислены штрафы на один миллион гриве – это 35 тысяч долларов США, а также составлено 27 административно-хозяйственных протокола по распространению на Украине запрещенной литературы.