Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди прибыла в составе делегации международного республиканского института и института имени Маккейна университета штата Аризона в Киев для наблюдения за президентскими выборами.

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди прибыла в составе делегации международного республиканского института и института имени Маккейна университета штата Аризона в Киев для наблюдения за президентскими выборами.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-служба администрации украинской столицы, подчеркнув, что Синди Маккейн встретилась с мэром Киева Виталием Кличко и обсудила с ним ситуацию на Украине.В ходе американка рассказала, что ее почивший муж умерший супруг "очень любил Украину и ее народ, и занимался судьбой вашего государства". По ее словам, она прилетела в Киев, чтобы продолжить дело своего супруга.Прибывшая из-за океана делегация будет наблюдать за выборами не только в Киеве, но и в других городах Украины.Президентские выборы в стране состоятся 31 марта. На высший пост претендуют 39 кандидатов, из которых по данным социологических исследований, наибольшие шансы у шоумена Владимира Зеленского — более 30%. За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы отдать свои голоса около 17% граждан, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%.